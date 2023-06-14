Фитнес-тренер РФ Медведева развеяла миф о вреде яиц для человека: можно есть сколько угодно

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди и даже врачи считают, что чрезмерное потребление яиц вредно для здоровья человека из-за содержания в них холестерина. Pravda.Ru поговорила с тренером по фитнесу, выступающей спортсменкой в категории фитнес-бикини Анастасией Медведевой, которая имеет стаж работы 13 лет, и выяснила, что о яйцах существует несколько мифов.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Например, расхожее мнение о том, что в день можно съедать не более двух яиц, является неверным. Основано он на том, что якобы данный продукт содержит холестерин, и он плохо влияет на организм, то есть на "плохой" холестерин, поясняет Медведева. Но исследования показывают, что холестерин в яйцах и в нашей крови не влияют друг на друга.

Также мифом является следующее мнение: если много есть яиц, то образуются холестериновые бляшки.

"Яиц можно есть сколько угодно. В них много белка и жиров, которые необходимы нашему организму", — заключила специалист.

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