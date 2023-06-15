Диетолог Соломатина назвала опасные последствия переедания

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала о возможных последствиях, если сильно переедать. По ее словам, такое состояние может иметь летальный исход.

Фото: архив

Переполненный желудок оказывает давление на диафрагму, что может привести к серьезным проблемам, вплоть до смерти, особенно во время сна. Существующие заболевания организма начинают обостряться, появляется отрыжка, гастрит и воспаление желчного пузыря.

"Если человек спит с переполненным желудком, это может вызвать храп и прекращение дыхания во сне. Если у человека уже есть сердечно-сосудистые заболевания, это может привести к сердечной недостаточности, стенокардии, а в конечном итоге даже к инфаркту или инсульту", — приводит слова Соломатиной Ура.ру.

Для снижения риска обострения существующих заболеваний и облегчения прохождения пищи через пищеварительную систему рекомендуется прогуляться на свежем воздухе. Затем можно приготовить напиток с кофеином, который имеет слабительное действие.

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Что происходит с организмом после переедания.