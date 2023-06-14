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Врач-диетолог Соломатина рассказала, что можно есть перед сном

1:07
Здоровье

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями о том, что лучше есть на ужин, чтобы не навредить фигуре и здоровью.

Врач-диетолог Соломатина рассказала, что можно есть перед сном
Фото: Public Domain Pictures

По словам эксперта, если ужин плотный, его следует принимать не менее чем за четыре часа до сна, а если это обычный ужин, то за три часа. В качестве вариантов, можно выпить стакан кефира, йогурта, простокваши или съесть творог, а также два яичных белка.

"Некоторые люди могут съесть и желток, если не боятся набрать лишний вес. Легкая белковая пища, которая легко усваивается, вечером хорошо усваивается, так как ночью организм вырабатывает соматотропный гормон, отвечающий за ремонт клеток. Белок является строительным материалом. Важно, чтобы белок быстро расщепился и стал "строительным материалом", а не переваривался до утра.

Поэтому можно употреблять не только творог или яичный белок, но и небольшой кусочек куриной грудки или нежирной рыбы", — сказала она в интервью для "Вечерней Москвы".

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“ВОТ ЧТО НУЖНО ЕСТЬ ПЕРЕД СНОМ!” | Доктор Алексей Ковальков
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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