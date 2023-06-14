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Врач-диетолог Соломатина назвала худшие закуски к алкоголю

0:59
Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает, что не все продукты сочетаются с алкоголем. Некоторые закуски могут вызвать быстрое опьянение, повредить слизистую оболочку желудка и нарушить пищеварение.

Врач-диетолог Соломатина назвала худшие закуски к алкоголю
Фото: ya.ru

Например, врач рекомендует избегать употребления сладкого во время употребления алкоголя. Не стоит есть конфеты или десерты, запивая их шампанским или ликером, поскольку организм в первую очередь будет переваривать сладости, а потом уже алкоголь.

Люди, следящие за своей фигурой, часто предпочитают на вечеринках салаты или овощи. Однако организм не будет особенно чувствовать такую еду, особенно если вы употребляете крепкие алкогольные напитки. Врач объясняет, что такой же эффект будет, если вы вообще не будете употреблять закуски.

Также рекомендуется отказаться от сильно жирных, острых или соленых блюд, подчеркивает диетолог.

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7 продуктов, Которыми Категорически Лучше не Закусывать Крепкий Алкоголь
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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