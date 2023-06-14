Врач-диетолог Соломатина назвала худшие закуски к алкоголю

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает, что не все продукты сочетаются с алкоголем. Некоторые закуски могут вызвать быстрое опьянение, повредить слизистую оболочку желудка и нарушить пищеварение.

Фото: ya.ru

Например, врач рекомендует избегать употребления сладкого во время употребления алкоголя. Не стоит есть конфеты или десерты, запивая их шампанским или ликером, поскольку организм в первую очередь будет переваривать сладости, а потом уже алкоголь.

Люди, следящие за своей фигурой, часто предпочитают на вечеринках салаты или овощи. Однако организм не будет особенно чувствовать такую еду, особенно если вы употребляете крепкие алкогольные напитки. Врач объясняет, что такой же эффект будет, если вы вообще не будете употреблять закуски.

Также рекомендуется отказаться от сильно жирных, острых или соленых блюд, подчеркивает диетолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

7 продуктов, Которыми Категорически Лучше не Закусывать Крепкий Алкоголь