БАпСП: рыба поможет побороть тягу к сладкому

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты из Британского агентства по стандартизации питания поделились необычным методом, который поможет людям легко справиться с желанием есть сладости. Они утверждают, что рыба может помочь в этом.

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Британские диетологи рекомендуют любителям сладкого чаще включать в свой рацион жирную рыбу — не менее 140 граммов в неделю.

"Благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, белка и витаминов, рыба позволяет быстро почувствовать сытость и избавиться от желания есть сладости", — отмечает источник.

Они также напоминают, что рыба является неотъемлемым продуктом для тех, кто занимается спортом. Омега-3 улучшает кровообращение в мышцах, повышает анаэробную выносливость и подвижность суставов.

Еще один совет для любителей сладостей от британских экспертов: избегайте употребления сахара в первой половине дня, тогда вечером у вас не возникнет желания съесть что-то сладкое.

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