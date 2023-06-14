Названы продукты, которые разрушают печень

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ваша печень может пострадать от употребления некоторых продуктов. Врачи указывают на наличие вредных продуктов, включая алкоголь и острые специи.

Фото: igis.ru

Регулярное употребление алкоголя разрушает клетки печени и может ослабить ее способность к восстановлению.

Что касается острых специй, они могут вызвать застой желчи, приводящий к образованию камней и жировой болезни.

Ранее было отмечено, что

свекла,

яблоки

и кинза

помогают очищать печень от токсинов.

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Эти 10 продуктов Разрушают вашу ПЕЧЕНЬ. Главные ВРАГИ ПЕЧЕНИ, которые мы постоянно употребляем