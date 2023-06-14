Ваша печень может пострадать от употребления некоторых продуктов. Врачи указывают на наличие вредных продуктов, включая алкоголь и острые специи.
Регулярное употребление алкоголя разрушает клетки печени и может ослабить ее способность к восстановлению.
Что касается острых специй, они могут вызвать застой желчи, приводящий к образованию камней и жировой болезни.
Ранее было отмечено, что
свекла,
яблоки
и кинза
помогают очищать печень от токсинов.
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