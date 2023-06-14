Свойства банана: Выведет лишнюю соль и поможет похудеть

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование банана оказывает благотворное влияние на человеческое здоровье, сообщает информационный портал Doctorpiter. ru.

Фото: pixabay.com

Согласно мнению врачей, банан улучшает состояние кожи благодаря содержанию необходимого количества марганца, составляющего 13% от суточной нормы. Кроме того, этот фрукт богат калием, что способствует выведению из организма лишней соли.

Кроме того, употребление банана снижает риск судорог, так как он содержит электролиты, отвечающие за баланс воды и соли в организме.

Наконец, банан может помочь в процессе похудения, поскольку способен сдерживать чувство голода на продолжительное время. Еще одно полезное свойство этого фрукта заключается в его положительном влиянии на здоровье кишечника благодаря присутствию резистентного крахмала.

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