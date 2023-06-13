Врач Кашух перечислила главные правила летнего отдыха для защиты от отравления и кишечной инфекции

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Екатерина Кашух объяснила, как не отравиться и не заразиться кишечной инфекцией во время летнего отдыха.

Фото: REX/ Shutterstock

Как напомнила эксперт, кишечная бактериальная инфекция возникает из-за некачественной воды, плохой гигиены и нарушениях во время приготовления еды. В таком состоянии человек страдает от тошноты, рвоты и боли в животе, однако симптомы появляются через несколько часов или дней, предупредила специалист.

"Необходимо тщательно мыть руки с мылом перед едой. Важно соблюдать правила приготовления мяса, отказаться от сырого молока, пить только бутилированную воду и всегда кипятить водопроводную, хранить еду в холодильнике", — сказала Кашух, слова которой приводят "Вести Подмосковья".

Также собеседница издания призвала не брать на пикник молочные продукты, нарезанные овощи и фрукты. Вместе с этим врач предостерегла от купания в загрязнённых водоёмах.

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