Украина официально объявила угрозу эпидемии холеры: кто под ударом

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прорыв Каховской ГЭС становится катастрофой как для Украины, так и для близлежащих стран. В воде оказались не только дома, люди, животные, но и кладбища, и различные могильники, которые хранят в себе опасность.

Фото: U.S. Department of Energy Office of Nuclear Energy

Начальник отдела Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко в эфире Military Media Center официально объявил угрозу эпидемии холеры.

"Мы мониторим данный округ, берут пробы воды, делают анализы. Большого загрязнения нет, но что касается санитарно-эпидемиологической обстановки, зафиксированы случаи обнаружения холерной и кишечной палочки", — сказал Павленко.

Бактерии нашли на Херсонщине, воду из неё несёт в Одессу, а далее — в Румынию, сообщают представители власти Украины. Из-за карты течений под угрозу попадает Крым и Турция.

Что касается России, ситуация на данный момент стабильна, бактерии холеры в пробах воды не обнаружено.

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