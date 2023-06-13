Нутрициолог Мария Меньшикова перечислила гражданам РФ опасные пищевые привычки

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пищевые привычки, которые многие люди приобретают, могут иметь опасные последствия для печени, суставов и других систем организма, сообщает нутрициолог Мария Меньшикова в интервью для "РГ".

Фото: pixabay.com

Одним из наиболее вредных пристрастий является неправильное сочетание продуктов. Например, привычка есть макароны с хлебом или употреблять сладкий чай с выпечкой.

Эксперт также относит к разрушительным привычкам замену полноценного завтрака чашкой кофе и сигаретой. Эти пищевые привычки вместе с перееданием могут привести к проблемам с лишним весом и ожирением печени.

"Ритуалы перед сном или после пробуждения также могут оказывать влияние на здоровье. Например, занятие йогой, медитация или простая растяжка перед сном могут помочь снять напряжение и улучшить качество сна", — рассказала Меньшикова.

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