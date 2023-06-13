Косметолог РФ Попова перечислила шесть типов внешности и назвала подходящий солнцезащитный крем для каждого

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Косметолог Ольга Попова рассказала о шести типах кожи, которым необходим конкретный солнцезащитный крем с индексом SPF. Специалист подчеркнула, что неправильно подобранный крем даст обратный эффект.

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Попова сообщила, что различают два вида солнцезащитных средств с различными принципами действия. Первый — физическая защита. Крем содержит частицы цинка или титана в мазевой основе, которые не пропускают лучи к коже. Второй — химическая защита, которая поглощает УФ-излучение, трансформируя его в другие виды энергии.

Также косметолог выделила шесть типов внешности граждан и назвала уровень защиты, который подходит именно им.

Люди со светлыми, светло-русыми, рыжими волосами и очень светлой кожей. Им необходимо использовать крем с УФ-защитой выше 50. Носителям европейской внешности, чаще со светлой кожей и русыми, тёмно-русыми волосами, которые с трудом покрываются загаром, но приобретают красноватый цвет кожи после нахождения на солнце, подойдёт средство с солнцезащитным фактором 50. Среднестатистическим типам внешности: русые, тёмно-русые волосы, шатены, которые легко покрываются золотистым загаром и редко обгорают, может помочь крем со среднем уровнем защиты — 25-40. Граждане со средиземноморским типом внешности, подходящий фактор защиты -20-30. Люди с азиатской внешностью редко обгорают, поэтому будет достаточно, если средство будет с защитой — 20. Чернокожие люди никогда не обгорают, однако защита от солнца всё равно должна быть. Такому типу внешности можно использовать средства с фактором 10-20.

Попова отметила, что средство необходимо наносить незадолго до прогулки и наносить каждые два часа после купания. Об этом сообщает ФАН.

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