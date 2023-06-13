Косметолог Ольга Попова рассказала о шести типах кожи, которым необходим конкретный солнцезащитный крем с индексом SPF. Специалист подчеркнула, что неправильно подобранный крем даст обратный эффект.
Попова сообщила, что различают два вида солнцезащитных средств с различными принципами действия. Первый — физическая защита. Крем содержит частицы цинка или титана в мазевой основе, которые не пропускают лучи к коже. Второй — химическая защита, которая поглощает УФ-излучение, трансформируя его в другие виды энергии.
Также косметолог выделила шесть типов внешности граждан и назвала уровень защиты, который подходит именно им.
Попова отметила, что средство необходимо наносить незадолго до прогулки и наносить каждые два часа после купания. Об этом сообщает ФАН.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.