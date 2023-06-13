Доктор Абакумов: кофе защищает от рака, полезен для мозга и печени, но вреден для некоторых людей

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный в России доктор Олег Абакумов рассказал всю правду о кофе. Напиток весьма полезен для организма человека, несмотря на расхожее мнение о его вреде.

Фото: Fotodom. ru

Кофеин увеличивает активность нейронов мозга, поэтому думать и решать задачи получается быстрее. Также горький напиток помогает предотвратить фиброз печени, а у людей, страдающих диабетом, уменьшается инсулинорезистентность (снижается концентрация глюкозы в крови).

По исследованию Национального института рака, потребление кофе на 20% сокращает риск образования меланомы, помогает работе ЖКТ, разгоняя метаболизм. Таким образом можно решить проблему запоров.

Доктор рекомендует пить кофе из качественных зёрен и не более одной-двух чашек в день. Одну кружку бодрящего напитка стоит компенсировать одним стаканом воды.

Потребление более трёх кружек в день может быть вредным для организма человека, особенно для тех, у кого в анамнезе есть заболевания сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, сообщает Абакумов. Передозировка кофе грозит раздражением мочевого пузыря, увеличением выработки желудочного сока, тахикардией, аритмией, возникновением тревожных состояний.

"Спокойно пейте одну-две кружки в день, если не чувствуете "отходняки" в виде сонливости, нет проблем с сердцем, а ночью вы быстро засыпаете", — заключил врач.

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Пить или не пить: Абакумов честно рассказал о кофе