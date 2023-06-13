Диетолог РФ Кабанов советует есть три ложки майонеза в день для здоровья

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мнение о вреде майонеза является ошибочным, считает диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов. Несмотря на большое содержание жиров, продукт считается полезным из-за натуральных растительных масел и холестерина, которые входят в его состав.

Фото: youtube.com

Таким образом, съедая две-три ложки майонеза в день, можно помочь организму функционировать правильно. При этом необходимо выбирать только качественный продукт или готовить ему самому.

"Холестерин важен для нормальной работы клеток, он обеспечивает прочность клеточных мембран — помогает строить клетки. Кроме того, холестерин помогает организму производить полезные вещества, например, витамин D, женские и мужские половые гормоны", — сказал Кабанов.

Если уровень холестерина в крови человека слишком низкий, то это ведёт к хрупкости костей, депрессии, нарушению работы нервной системы, сообщает Газета.ru.

Организму для нормальной работы необходимо ежедневно потреблять ненасыщенные жиры. 20% от общего рациона помогут мозгу, зрению и коже, напоминает специалист.

Многие люди заменяют майонез сметаной, тем самым нанося вред организму, так как в её состав входят вредные жиры животного происхождения.

"Две-три чайной ложки майонеза или 15-20 грамм являются рекомендованной нормой потребления продукта в день. Это поможет организму насытиться полезными жирами", — резюмировал Кабанов.

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Вредный майонез на самом деле полезный: диетолог рекомендует есть его каждый день