Guardian: британский диетолог Мейси назвала действенные способы избавления от похмелья

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Множество неприятных симптомов на утро после употребления алкоголя вызвано различными физиологическими причинами, что требует разностороннего подхода, заявила британский врач-диетолог Ханна Мейси.

Фото: ya.ru

Спиртное вызывает обезвоживание и расширение сосудов, что объясняет головную боль, приводит к раздражению слизистой оболочки желудка, потому во время похмелья часто тошнит. Лучшим способом избежать неприятных ощущений специалист назвала полный отказ от алкоголя, но если это невозможно, стоит попытаться минимизировать последствия злоупотребления.

"Ешьте перед тем, как начать пить, чтобы замедлить всасывание алкоголя в кровь, и пейте много воды до, во время и после употребления алкоголя", — цитирует Мейси издание The Guardian.

Значительно снизить симптомы похмелья может холодный душ, но медик предупредила, что этот способ называется "убей или вылечи". Холодная вода приведет к резкому выбросу адреналина и дофамина, что ускорит вывод алкоголя из крови, но "может вызвать переохлаждение или что-то похуже".

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