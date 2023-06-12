Диетолог Строков рассказал о пользе употребления яиц

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Игорь Строков рассказал о пользе употребления яиц.

Фото: ria.ru

Специалист отмечает, что яйца богаты большим количеством питательных веществ. В частности, в них содержатся белок, витамины и железо. Об этом сообщает "МедикФорум".

Кроме того, согласно недавним исследованиям, яйца можно употреблять в умеренном количестве, не беспокоясь о здоровье своего сердца в связи с содержанием в них диетического холестерина.

Также эксперт добавил, что за счёт содержания белка яйца способствуют снижению в организме висцерального жира в области живота. Кроме того, употребление яиц помогает регулировать аппетит и тягу к еде.

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