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Врач-кардиолог Варфоломеев назвал гражданам РФ самый полезный чай для сердца

1:48
Здоровье

Правильное питание способствует укреплению здоровья и предотвращению различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Особенно благотворное влияние на сердце оказывают многие виды чая. Например, зелёный содержит растительные вещества, которые способствуют укреплению этого важного органа. Об этом сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев для "МедикФорума".

Врач-кардиолог Варфоломеев назвал гражданам РФ самый полезный чай для сердца
Фото: pixabay.com

Некоторые травяные чаи также оказывают положительное воздействие на сердце. Например, напиток из боярышника способствует кровотоку и сокращению сердечной мышцы, в то время как пустырник оказывает успокаивающее действие на орган.

Умеренное потребление зелёного чая полезно для сердца. Это связано с наличием в напитке таниновых соединений, известных как катехины. Они защищают кровеносные сосуды и их стенки, могут предотвратить образование атеросклеротических отложений.

"Зелёный чай влияет на сахарный и жировой обмен. Катехины стимулируют сжигание жира. Уровень сахара в крови не так быстро повышается благодаря чаю", — отмечает специалист.

Важно отметить, что зелёный чай не является универсальным решением. Из-за наличия горечи и кофеина некоторые люди могут потреблять его только в ограниченных количествах. Однако уже одна-две чашки напитка в день могут оказать положительный эффект.

"Если вы реагируете на зелёный чай учащённым сердцебиением, тремором, головокружением или тошнотой, вам следует воздержаться от него или ещё больше ограничить потребление. Тогда чай может быть слишком стимулирующим для сердечно-сосудистой системы", — заключил Варфоломеев.

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Зеленый чай - польза и вред. Рекомендации врача.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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