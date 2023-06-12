Врач Гулько: эякуляция 21 раз в месяц снижает риск рака предстательной железы на 30%

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мужчине нужно эякулировать 21 и более раз в месяц для снижения риска возникновения злокачественной опухоли тканей предстательной железы на 30%, заявил врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, это подтверждают результаты исследования, которое проводилось в течение 18 лет с участием почти 32 тысяч мужчин. Эксперт уточнил, что эякуляция приводит к улучшению метаболических процессов в предстательной железе и уменьшает уровень стресса.

При этом он подчеркнул: в научном труде речь идёт об эякуляции по собственному желанию, а не из-за предписания. По словам Гулько, точное количество семяизвержений, необходимых для снижения риска онкологии, варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей мужчины.

Врач призвал не забывать о регулярных профилактических медицинских осмотрах для своевременной диагностики различных болезней.

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