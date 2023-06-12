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Диетолог Жаркова рассказала россиянам, какую зелень полезно есть летом

1:00
Здоровье

Зелень содержит большое количество полезных веществ, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила диетолог Полина Жаркова.

Диетолог Жаркова рассказала россиянам, какую зелень полезно есть летом
Фото: ogorodbezzabot.ru

По её словам, клетчатка, входящая в состав зелени, улучшает микрофлору кишечника. Как пояснила врач, зелень — низкокалорийный продукт с колоссальным количеством витаминов и минералов. Кроме того, это отличный антиоксидант, продлевающий жизнь клеток и укрепляющий иммунитет, пояснила специалист.

"Для организма полезна любая зелень. Чем больше разных видов вы употребляете, тем больше витаминов и микроэлементов получаете", — сказала Жаркова в беседе с АиФ.

Диетолог добавила, что самыми полезными для организма в летний период являются следующие виды зелени:

  • Петрушка;
  • Укроп;
  • Шпинат.

Она также посоветовала россиянам тщательно мыть зелень во избежание кишечных инфекций.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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