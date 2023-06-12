Диетолог Жаркова рассказала россиянам, какую зелень полезно есть летом

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зелень содержит большое количество полезных веществ, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила диетолог Полина Жаркова.

Фото: ogorodbezzabot.ru

По её словам, клетчатка, входящая в состав зелени, улучшает микрофлору кишечника. Как пояснила врач, зелень — низкокалорийный продукт с колоссальным количеством витаминов и минералов. Кроме того, это отличный антиоксидант, продлевающий жизнь клеток и укрепляющий иммунитет, пояснила специалист.

"Для организма полезна любая зелень. Чем больше разных видов вы употребляете, тем больше витаминов и микроэлементов получаете", — сказала Жаркова в беседе с АиФ.

Диетолог добавила, что самыми полезными для организма в летний период являются следующие виды зелени:

Петрушка;

Укроп;

Шпинат.

Она также посоветовала россиянам тщательно мыть зелень во избежание кишечных инфекций.

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