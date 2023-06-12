"Sport24" назвал гражданам РФ специю, которая замедляет рост раковых опухолей

В известной многим специи куркуме содержится активное вещество куркумин, которое придаёт ей ярко-жёлтый цвет. Оно обладает множеством полезных свойств, в числе которых есть и противоонкологическое. Об этом пишет портал Sport24.ru.

Фото: pixabay. com

Исследования учёных показали, что куркумин может иметь противораковый эффект, благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Он помогает замедлить рост опухолей и предотвратить распространение раковых клеток, говорится в статье.

Для профилактики онкологии можно употреблять в пищу ежедневно не менее трёх граммов качественной куркумы, смешивая приправу с растительным маслом и заправляя салаты, добавляя её в супы, творог и десерты, сообщает издание.

Ранее онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака, которые длительное время протекают без явных симптомов.

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Почему я рекомендую употреблять КУРКУМУ хоть каждый день!