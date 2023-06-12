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"Sport24" назвал гражданам РФ специю, которая замедляет рост раковых опухолей

Здоровье

В известной многим специи куркуме содержится активное вещество куркумин, которое придаёт ей ярко-жёлтый цвет. Оно обладает множеством полезных свойств, в числе которых есть и противоонкологическое. Об этом пишет портал Sport24.ru.

"Sport24" назвал гражданам РФ специю, которая замедляет рост раковых опухолей
Фото: pixabay. com

Исследования учёных показали, что куркумин может иметь противораковый эффект, благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Он помогает замедлить рост опухолей и предотвратить распространение раковых клеток, говорится в статье.

Для профилактики онкологии можно употреблять в пищу ежедневно не менее трёх граммов качественной куркумы, смешивая приправу с растительным маслом и заправляя салаты, добавляя её в супы, творог и десерты, сообщает издание.

Ранее онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака, которые длительное время протекают без явных симптомов.

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Почему я рекомендую употреблять КУРКУМУ хоть каждый день!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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