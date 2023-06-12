Медики перечислили напитки, которые не следует употреблять летом

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи телеканала "Доктор" рассказали, от употребления каких напитков следует воздержаться в летний сезон.

Фото: azned.net

По словам специалистов, в летнюю жару в первую очередь следует отказаться от употребления газированных напитков и сладкого чая из-за большого содержания в них фруктозы. Также следует воздерживаться от употребления кофе и любых алкогольных напитков, поскольку они могут вызвать повышение артериального давления, а в некоторых случаях и вовсе инсульт или инфаркт. Об этом сообщает "Российская газета".

Наилучшее питьё для утоления жажды летом — обычная вода, морсы, домашние компоты и лимонад. Также можно употреблять не крепкий зелёный чай. Данные напитки хорошо помогают утолять жажду, отмечают эксперты.

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