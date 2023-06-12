Врачи телеканала "Доктор" рассказали, от употребления каких напитков следует воздержаться в летний сезон.
По словам специалистов, в летнюю жару в первую очередь следует отказаться от употребления газированных напитков и сладкого чая из-за большого содержания в них фруктозы. Также следует воздерживаться от употребления кофе и любых алкогольных напитков, поскольку они могут вызвать повышение артериального давления, а в некоторых случаях и вовсе инсульт или инфаркт. Об этом сообщает "Российская газета".
Наилучшее питьё для утоления жажды летом — обычная вода, морсы, домашние компоты и лимонад. Также можно употреблять не крепкий зелёный чай. Данные напитки хорошо помогают утолять жажду, отмечают эксперты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.