"Sport24": врач Станкевич назвала симптомы, по которым можно распознать опасный вирус кори

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У вируса кори есть особый механизм, с помощью которого он проникает в организм человека. Легко связываясь с эпителиальными клетками слизистой оболочки в коже благодаря специальному белку на его поверхности, он посылает иммунным клеткам сигнал остановить иммунный ответ и не реагировать на вирус. Об этом рассказала доктор медицинских наук Любовь Станкевич в беседе с изданием "Sport24".

Фото: b-apteka.ru

По словам специалиста, корь остаётся по-прежнему одним из самых заразных заболеваний, защититься от неё без иммунитета практически невозможно.

Врач назвала первыми клиническими проявлениями кори высокую температуру до 40,5°C, тяжёлый судорожный синдром, ларингит и характерный лающий кашель, катар верхних дыхательных путей, слезотечение и светобоязнь.

Также характерным признаком кори является появление на слизистых оболочках щёк, вокруг моляров небольших белых пятен, окружённых тонкой красной каймой. Сыпь на лице, ушах, шее, на разгибательных поверхностях рук и ног появляется на 4-5-й день, заключила эксперт.

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Корь - причины, симптомы, диагностика, лечение