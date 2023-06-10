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Гастроэнтеролог Якушев не рекомендует гражданам РФ заваривать чай несколько раз из-за риска кишечной инфекции

1:02
Здоровье

О пользе чая написано много, но как быть с чайными пакетиками? Повторное их использование может нанести вред здоровью человека. Терапевт, гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что в пакетированном чае, который используется многократно, могут развиваться бактерии, приводящие к кишечной инфекции.

Гастроэнтеролог Якушев не рекомендует гражданам РФ заваривать чай несколько раз из-за риска кишечной инфекции
Фото: freepik.com

Как сообщает Газета.Ru, опасность представляют термопоты, которые стали популярны для заваривания напитка. В них используется не кипяток, а горячая вода.

"Если в такую горячую воду положить чайный пакетик, уже изрядно "колонизированный" вредными микроорганизмами, то это будет уже не чай, а опасный для здоровья коктейль", — констатировал врач Андрей Якушев.

Использовать чайный пакетик более одного раза не рекомендуется не только из-за опасности для здоровья, но и по причине снижения концентрации в нём нужных микроэлементов и витаминов. Напиток становится бесполезным, заключил Якушев.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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