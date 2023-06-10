В Роспотребнадзоре рассказали о пользе мороженого

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе мороженого, а также как его правильно выбрать.

Фото: vsluh.ru

Ежегодно 10 июня в мире отмечается Всемирный день мороженого. В этой связи специалисты Роспотребнадзора решили напомнить, чем полезно мороженое для организма человека. Об этом сообщает ОСН.

Эксперты отмечают, что мороженое из натуральных ингредиентов можно употреблять как детям, беременным женщинам, так и людям с заболеваниями ЖКТ. Однако от мороженого, в составе которого содержится 50% растительных жиров следует отказаться, подчеркивают в ведомстве.

В натуральном и качественном мороженом содержится такие питательные вещества, как магний, кальций, калий, фосфор, железо и L-триптофан, стимулирующий выработку серотонина (гормон счастья). Однако важно помнить, что данный продукт высококалорийный, поэтому им не следует злоупотреблять, а людям с ожирением и вовсе лучше исключить его из своего рациона.

Чтобы правильно выбрать мороженое, эксперты советуют внимательно изучать все данные на этикетке. Также продукт важно хранить согласно рекомендациям, указанным на упаковке.

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Как выбрать полезное мороженое? Советы эксперта