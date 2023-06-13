Токсиколог Водовозов рассказал, насколько целебна водка

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди до сих пор верят в рассказы о "чудесных" целебных свойствах водки, однако на самом деле это все миф, заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Фото: ya.ru

"Вокруг водки существуют мифы и легенды, которые сложились в те времена, когда доступных лекарств не было. В XVII-XIX веках аптечные препараты могли себе позволить только очень состоятельные люди, а для остальных была доступна только водка. Поэтому тогда она использовалась как обезболивающее средство, антисептик и в других медицинских целях. Но во всех этих ролях она работает очень плохо", — приводит его слова радио Sputnik.

Медик предупредил, что вера в подобные мифы может привести к летальному исходу. Современная медицина предлагает пациентам более эффективные и, что самое важное, безопасные средства лечения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

15 ФАКТОВ о ВОДКЕ