Многие люди до сих пор верят в рассказы о "чудесных" целебных свойствах водки, однако на самом деле это все миф, заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
"Вокруг водки существуют мифы и легенды, которые сложились в те времена, когда доступных лекарств не было. В XVII-XIX веках аптечные препараты могли себе позволить только очень состоятельные люди, а для остальных была доступна только водка.
Поэтому тогда она использовалась как обезболивающее средство, антисептик и в других медицинских целях. Но во всех этих ролях она работает очень плохо", — приводит его слова радио Sputnik.
Медик предупредил, что вера в подобные мифы может привести к летальному исходу. Современная медицина предлагает пациентам более эффективные и, что самое важное, безопасные средства лечения.
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