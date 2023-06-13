Диетолог Сазонова рассказала, в каком случае шашлык будет полезным

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова назвала условия, при соблюдении которых шашлык окажется полезным для организма.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во-первых, мясо нужно покупать в магазинах или на рынках, где есть ветеринарно-санитарный контроль, а мариновать самостоятельно.

При этом разделочная посуда для шашлыка должна быть чистой и не использоваться для приготовления других блюд.

Кроме того, приступать к жарке мяса следует только после того, как угли тщательно прогорят.

"Жарка мяса или рыбы на углях позволяет готовить без добавления жира и избавиться от его излишков, сохраняя при этом питательные вещества", — приводит портал слова специалиста.

Она отметила, что при соблюдении всех вышеперечисленных условий шашлык может привести в норму уровень гемоглобина в крови, повысить иммунитет и уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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Шашлык. Польза и вред.