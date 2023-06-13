Эндокринолог Павлова рассказала, когда не надо есть клубнику

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, в какой месяц можно употреблять клубнику без опасений за свое здоровье. Дело в том, что ранние ягоды содержат много антибиотиков и химических веществ.

Фото: www.southernliving. com/thmb/2DiGy-hf-b94fxqLaF-u2zC-kw4=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-1264341715-2000-cc301bef97e54766bcd9b8884d526dbf-8a52ac9ce68f4143995bd9e0355bc445.jpg

По словам специалиста, та клубника, которая была выставлена на продажу в апреле и мае, выросла под воздействием нитратов:

"Поэтому я бы не рекомендовала есть ранние ягоды в больших количествах. А вот про сезонную клубнику, которая в России поспевает в начале июня, ничего плохо сказать не могу", — заявила доктор Павлова.

В клубнике содержатся жирорастворимые витамины A, E, С, В5, P, B9, цинк, железо, фосфор и кальций. Помимо прочего, ягода повышает уровень гормона серотонина, который влияет на эмоциональный фон.

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