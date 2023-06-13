Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, в какой месяц можно употреблять клубнику без опасений за свое здоровье. Дело в том, что ранние ягоды содержат много антибиотиков и химических веществ.
По словам специалиста, та клубника, которая была выставлена на продажу в апреле и мае, выросла под воздействием нитратов:
"Поэтому я бы не рекомендовала есть ранние ягоды в больших количествах. А вот про сезонную клубнику, которая в России поспевает в начале июня, ничего плохо сказать не могу", — заявила доктор Павлова.
В клубнике содержатся жирорастворимые витамины A, E, С, В5, P, B9, цинк, железо, фосфор и кальций. Помимо прочего, ягода повышает уровень гормона серотонина, который влияет на эмоциональный фон.
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