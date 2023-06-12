Названы 5 продуктов, которые защитят от инфаркта

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты назвали пять продуктов, которые сократят вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и оберегут ваше сердце от возможных недугов.

Фото: pixabay. com

Эта информация была представлена в материале "Кубанские новости".

Омега-3 . Чтобы ваш рацион содержал достаточное количество этих полезных жиров, следует добавить в свое меню лосось, тунец, сельдь и сардины два-три раза в неделю. Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и чиа являются вегетарианскими источниками таких жиров, как и соя.

. Чтобы ваш рацион содержал достаточное количество этих полезных жиров, следует добавить в свое меню лосось, тунец, сельдь и сардины два-три раза в неделю. Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и чиа являются вегетарианскими источниками таких жиров, как и соя. Куркума . Добавки, содержащие куркумин, помогают защитить сердце от атеросклероза у пациентов с диабетом второго типа.

. Добавки, содержащие куркумин, помогают защитить сердце от атеросклероза у пациентов с диабетом второго типа. Зеленый чай . Исследование, в котором приняли участие более 40 530 японцев, показало, что люди, которые выпивали 5 и более чашек зеленого чая каждый день, имели на 26% меньший риск смерти от сердечного приступа.

. Исследование, в котором приняли участие более 40 530 японцев, показало, что люди, которые выпивали 5 и более чашек зеленого чая каждый день, имели на 26% меньший риск смерти от сердечного приступа. Продукты, богатые магнием . Темная листовая зелень, орехи, семена, фасоль, бобовые и авокадо являются источниками магния, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

. Темная листовая зелень, орехи, семена, фасоль, бобовые и авокадо являются источниками магния, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Шоколад. Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что употребление темного шоколада существенно снижает риск развития кардиометаболических нарушений.

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5 опасных продуктов для сердца