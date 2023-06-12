Специалисты назвали пять продуктов, которые сократят вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и оберегут ваше сердце от возможных недугов.
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Эта информация была представлена в материале "Кубанские новости".
Омега-3. Чтобы ваш рацион содержал достаточное количество этих полезных жиров, следует добавить в свое меню лосось, тунец, сельдь и сардины два-три раза в неделю. Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и чиа являются вегетарианскими источниками таких жиров, как и соя.
Куркума. Добавки, содержащие куркумин, помогают защитить сердце от атеросклероза у пациентов с диабетом второго типа.
Зеленый чай. Исследование, в котором приняли участие более 40 530 японцев, показало, что люди, которые выпивали 5 и более чашек зеленого чая каждый день, имели на 26% меньший риск смерти от сердечного приступа.
Продукты, богатые магнием. Темная листовая зелень, орехи, семена, фасоль, бобовые и авокадо являются источниками магния, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Шоколад. Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что употребление темного шоколада существенно снижает риск развития кардиометаболических нарушений.
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