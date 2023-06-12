Научное исследование: Кофе – полезный напиток для сердца и долголетия

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование показало, что кофе не является вредным для сердца, и даже может увеличить продолжительность жизни, если употреблять его в умеренных количествах — не более 3 раз в день. Однако важно употреблять "правильный" кофе. Натуральный кофе, сваренный в турке, считается полезным.

Фото: inosmi.ru

Ученые отмечают, что кофе содержит много антиоксидантов, которые имеют противовоспалительные свойства и помогают предотвращать сердечные заболевания.

Вот несколько советов от ученых:

Избегайте ароматизированных кофейных зерен и предпочтительно используйте натуральные ингредиенты для придания вкуса, такие как корица.

Выбирайте правильное молоко. Вместо сливок предпочтите обезжиренные молочные продукты, такие как овсяное или соевое молоко.

Не злоупотребляйте кофе, особенно когда находитесь вне дома. Часто кофе, приготовленный вне дома, содержит много сахара или сиропов.

Пейте кофе во время приема пищи. Кофеин может угнетать аппетит, что может привести к повышенному чувству голода в конце дня. Избегайте употребления кофе в состоянии стресса, так как такая комбинация может вызвать расстройство желудка и усилить тревогу.

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