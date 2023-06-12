Научное исследование: Кофе – полезный напиток для сердца и долголетия

Исследование показало, что кофе не является вредным для сердца, и даже может увеличить продолжительность жизни, если употреблять его в умеренных количествах — не более 3 раз в день. Однако важно употреблять "правильный" кофе. Натуральный кофе, сваренный в турке, считается полезным.
Ученые отмечают, что кофе содержит много антиоксидантов, которые имеют противовоспалительные свойства и помогают предотвращать сердечные заболевания.
Вот несколько советов от ученых:
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