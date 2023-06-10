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MF: кардиолог Варфоломеев назвал три вредных для сердца продукта

1:22
Здоровье

Врачи называют высокий уровень холестерина "тихим убийцей", поскольку он повышает риск развития инсульта. Однако правильное питание способно контролировать показатели органического соединения в организме человека. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев отметил, что необходимо сократить потребление насыщенных жиров, и назвал три продукта, которые лучше исключить из рациона.

MF: кардиолог Варфоломеев назвал три вредных для сердца продукта
Фото: Минздрав РФ

Во-первых, следует ограничить потребление красного мяса и полностью отказаться от колбасы, сосисок и бекона. В переработанном мясе содержится большое количество соли и консервантов. Любители колбасы чаще страдают от высокого давления, болезней сердца и желудка, хронической обструктивной болезни лёгких.

Во-вторых, лучше не злоупотреблять фаст-фудом, поскольку именно еда на вынос содержит в себе насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина в крови и увеличивают риск сердечного приступа или инсульта.

Третий продукт, которые следует исключить из рациона, — это сливочное масло. Его можно заменить на масла, которые изготовлены из овощей и семян, например, оливковое, рапсовое, подсолнечное и соевое, отметил кардиолог в беседе с изданием "МедикФорум".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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