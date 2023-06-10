Врачи называют высокий уровень холестерина "тихим убийцей", поскольку он повышает риск развития инсульта. Однако правильное питание способно контролировать показатели органического соединения в организме человека. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев отметил, что необходимо сократить потребление насыщенных жиров, и назвал три продукта, которые лучше исключить из рациона.
Во-первых, следует ограничить потребление красного мяса и полностью отказаться от колбасы, сосисок и бекона. В переработанном мясе содержится большое количество соли и консервантов. Любители колбасы чаще страдают от высокого давления, болезней сердца и желудка, хронической обструктивной болезни лёгких.
Во-вторых, лучше не злоупотреблять фаст-фудом, поскольку именно еда на вынос содержит в себе насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина в крови и увеличивают риск сердечного приступа или инсульта.
Третий продукт, которые следует исключить из рациона, — это сливочное масло. Его можно заменить на масла, которые изготовлены из овощей и семян, например, оливковое, рапсовое, подсолнечное и соевое, отметил кардиолог в беседе с изданием "МедикФорум".
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