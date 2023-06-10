Кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала о вредности майонеза, кетчупа и горчицы для фигуры и здоровья. Главные причины связаны с их высокой калорийностью, содержанием сахара и негативным влиянием на желудочно-кишечный тракт, пишет Газета.Ru.
В среднем 100 г майонеза содержит 600-680 килокалорий. Врач рекомендует приготовить его самостоятельно, заменив подсолнечное масло на оливковое.
Кетчуп также вреден. Готовые продукты, которые продаются в магазинах, содержат слишком много сахара, поэтому их употребление не рекомендуется людям с нарушениями обмена углеводов. Кроме того, в такие соусы часто добавляют красители и консерванты, которые негативно влияют на состояние кишечной микрофлоры и могут ухудшать пищеварение.
Горчица также является вредным продуктом, хотя и низкокалорийным. Её употребление требует осторожности у людей с заболеваниями органов ЖКТ. Также не рекомендуется включать горчицу в рацион людям с гипертонией, болезнями почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кашух рекомендует обращать внимание на калорийность и состав соусов при их выборе. Большое количество жира, сахара, красителей и ароматизаторов вредно для фигуры и здоровья. Лучше выбирать обезжиренный йогурт, оливковое масло и натуральные перетёртые томаты в качестве основы для соусов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.