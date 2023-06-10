Врач-гастроэнтеролог Кашух перечислила гражданам РФ самые вредные соусы

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала о вредности майонеза, кетчупа и горчицы для фигуры и здоровья. Главные причины связаны с их высокой калорийностью, содержанием сахара и негативным влиянием на желудочно-кишечный тракт, пишет Газета.Ru.

Фото: youtube.com

В среднем 100 г майонеза содержит 600-680 килокалорий. Врач рекомендует приготовить его самостоятельно, заменив подсолнечное масло на оливковое.

Кетчуп также вреден. Готовые продукты, которые продаются в магазинах, содержат слишком много сахара, поэтому их употребление не рекомендуется людям с нарушениями обмена углеводов. Кроме того, в такие соусы часто добавляют красители и консерванты, которые негативно влияют на состояние кишечной микрофлоры и могут ухудшать пищеварение.

Горчица также является вредным продуктом, хотя и низкокалорийным. Её употребление требует осторожности у людей с заболеваниями органов ЖКТ. Также не рекомендуется включать горчицу в рацион людям с гипертонией, болезнями почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кашух рекомендует обращать внимание на калорийность и состав соусов при их выборе. Большое количество жира, сахара, красителей и ароматизаторов вредно для фигуры и здоровья. Лучше выбирать обезжиренный йогурт, оливковое масло и натуральные перетёртые томаты в качестве основы для соусов.

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