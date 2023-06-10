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Диетолог Гинзбург заявил гражданам РФ об опасности жира на животе для работы мозга

1:19
Здоровье

Согласно исследованиям учёных, уровень жира в мышцах может оказывать влияние на когнитивные способности человека. Чтобы узнать, насколько это действительно так, и как избыточный вес может влиять на интеллект, издание "Вечерняя Москва" обратилась к врачу-диетологу Михаилу Гинзбургу.

Диетолог Гинзбург заявил гражданам РФ об опасности жира на животе для работы мозга
Фото: pixabay.com

Согласно словам эксперта, сильное ожирение приводит к развитию хронического воспаления в организме, которое имеет вялотекущий характер и вызывает множество проблем, включая воспаление мозга.

"Это воспаление достаточно для того, чтобы у человека возникла депрессия, которая сама по себе снижает когнитивные способности", — пояснил врач.

По мнению Гинзбурга, на когнитивные функции человека наибольшее влияние оказывает ожирение в области живота. Когда жировые отложения сконцентрированы в области бёдер, они с меньшей вероятностью сказываются на когнитивных функциях. Ожирение в этой области может привести к изменению интеллектуальных способностей только в случае, если оно продолжается в течение длительного времени, например, пять-семь лет.

Эксперт также заявил, что когнитивные функции человека с избыточным весом могут быть нарушены из-за ухудшения качества сна.

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Как убрать жир на животе? Почему откладывается жир?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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