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Доктор Лев Авербах проинформировал граждан РФ, как избежать солнечного удара

1:35
Здоровье

Летом многие испытывают желание выйти на улицу и насладиться красотой цветущей природы. Однако не все осознают, что длительное пребывание на солнце может представлять опасность для здоровья, включая риск солнечного или теплового ударов.

Доктор Лев Авербах проинформировал граждан РФ, как избежать солнечного удара
Фото: pixabay.com

Главный врач петербургской частной скорой помощи "Корис", доктор Лев Авербах в беседе с журналистами Sport24 поделился информацией о том, какие меры предосторожности следует принимать.

"Важно различать солнечный удар и тепловой удары. Солнечный удар наносит прямой ущерб голове при воздействии солнечных лучей", — отметил эксперт.

Главное правило заключается в том, чтобы избегать длительного пребывания на солнце и стараться находиться в тени. Кроме того, рекомендуется использовать специальные кремы, широкополые шляпы, кепки, шапки, укрываться под зонтом или тентом, носить защитную одежду и пить достаточное количество воды.

Симптомы солнечного удара могут различаться в скорости и степени проявления у каждого человека, но в целом включают резкую слабость, предобморочное состояние и общее ухудшение самочувствия.

"Люди, находящиеся рядом, могут оказать помощь, переведя пострадавшего в тень, орошив его прохладной водой и предложив пить. Главное — соблюдать меры предосторожности, что достаточно легко сделать, чтобы избежать вызова скорой помощи или обращения в медпункт на пляже", — поделился Авербах.

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Первая помощь при тепловом или солнечном ударе
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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