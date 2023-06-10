Доктор Лев Авербах проинформировал граждан РФ, как избежать солнечного удара

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом многие испытывают желание выйти на улицу и насладиться красотой цветущей природы. Однако не все осознают, что длительное пребывание на солнце может представлять опасность для здоровья, включая риск солнечного или теплового ударов.

Фото: pixabay.com

Главный врач петербургской частной скорой помощи "Корис", доктор Лев Авербах в беседе с журналистами Sport24 поделился информацией о том, какие меры предосторожности следует принимать.

"Важно различать солнечный удар и тепловой удары. Солнечный удар наносит прямой ущерб голове при воздействии солнечных лучей", — отметил эксперт.

Главное правило заключается в том, чтобы избегать длительного пребывания на солнце и стараться находиться в тени. Кроме того, рекомендуется использовать специальные кремы, широкополые шляпы, кепки, шапки, укрываться под зонтом или тентом, носить защитную одежду и пить достаточное количество воды.

Симптомы солнечного удара могут различаться в скорости и степени проявления у каждого человека, но в целом включают резкую слабость, предобморочное состояние и общее ухудшение самочувствия.

"Люди, находящиеся рядом, могут оказать помощь, переведя пострадавшего в тень, орошив его прохладной водой и предложив пить. Главное — соблюдать меры предосторожности, что достаточно легко сделать, чтобы избежать вызова скорой помощи или обращения в медпункт на пляже", — поделился Авербах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Первая помощь при тепловом или солнечном ударе