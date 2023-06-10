В США на побережье обнаружили смертоносную бактерию, вызывающую мелиоидоз

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На южном побережье Соединённых Штатов обнаружена опасная бактерия, которая вызывает заболевание мелиоидоз. Смертность при нём может составлять до 50 процентов, сообщает Advance Local.

Фото: pixabay. com

Предупреждение об этом выдал Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Издание отмечает, что чаще всего мелиоидозом люди заражаются либо фекально-оральным способом, либо через микротравмы рук и ног при контакте с почвой и водой, загрязнённой микроорганизмами.

Ранее врачи считали, что бактерия Burkholderia pseudomallei в США не встречается, а мелиоидоз — это заболевание, которое поражает жителей Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Однако оказалось, что география распространения микроорганизма значительно шире,

Клинических форм заболевания существует несколько. Они отличаются симптомами и скоростью развития. Больные чаще всего жалуются на головную и мышечную боль, повышение температуры и расстройство пищеварения. В дальнейшем у них обнаруживается пневмония и поражение многих органов, включая мочеполовую систему.

Без специфической терапии заболевание часто кончается летально в течение месяца после появления первых признаков.

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Что такое амилоидоз, чем он опасен, как с ним бороться?