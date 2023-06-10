На южном побережье Соединённых Штатов обнаружена опасная бактерия, которая вызывает заболевание мелиоидоз. Смертность при нём может составлять до 50 процентов, сообщает Advance Local.
Предупреждение об этом выдал Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Издание отмечает, что чаще всего мелиоидозом люди заражаются либо фекально-оральным способом, либо через микротравмы рук и ног при контакте с почвой и водой, загрязнённой микроорганизмами.
Ранее врачи считали, что бактерия Burkholderia pseudomallei в США не встречается, а мелиоидоз — это заболевание, которое поражает жителей Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Однако оказалось, что география распространения микроорганизма значительно шире,
Клинических форм заболевания существует несколько. Они отличаются симптомами и скоростью развития. Больные чаще всего жалуются на головную и мышечную боль, повышение температуры и расстройство пищеварения. В дальнейшем у них обнаруживается пневмония и поражение многих органов, включая мочеполовую систему.
Без специфической терапии заболевание часто кончается летально в течение месяца после появления первых признаков.
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Роспотребнадзор постоянно контролирует вопрос инфицирования холерой, берутся пробы воды, проводятся анализы и ситуация в стране стабильна.