Врач-иммунолог рассказала, какой вред может нанести лечение антибиотиками

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с Pravda.Ru объяснила, как минимизировать вред от лечения антибиотиками.

Фото: data-to-data.ru

Медик объяснила, что любые лекарственные препараты следует использовать только по назначению врача.

"Врач оценивает и показания к назначению препарата, и побочные действия, которые он может оказать на организм. И, соответственно, при очень обширной возможности выбора лекарственных препаратов доктор может индивидуально подобрать как сам препарат, так и дозу, и продолжительность курса лечения", — рассказала эксперт.

Логина отметила, что современная медицина может помочь человеку справиться с негативными последствиями от приёма антибиотиков.

"Антибактериальные препараты, некоторые виды антибиотиков обладают легким супрессивным, то есть снижающим активность функции иммунной системы, но это не является противопоказанием к применению этих препаратов. Просто назначаются соответствующие профилактические меры, методы, которые, например, при длительном использовании антибактериальных препаратов назначаются препараты для поддержания собственной нужной для организма микрофлоры", — объяснила врач.

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Прием антибиотиков и влияние на организм и иммунную систему человека