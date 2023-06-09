Врач Оксана Драпкина назвала стресс одним из факторов инфаркта у женщин

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач, доктор медицинских наук Оксана Драпкина рассказала, почему у некоторых женщин риск возникновения инфаркта выше.

По словам специалиста, у некоторых женщин риск возникновения инфаркта выше, чем у других. В частности, это касается женщин, у которых позднее развитие поражения миокарда. Об этом сообщает Live24.

Также к факторам раннего инфаркта у женщин относятся ранние менструация и менопауза, выкидыш и подростковая беременность, удаление матки, депрессия, аутоиммунные заболевания, лечение онкологии молочной железы, а также стресс.

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