Эксперт рассказала про эффективное средство от комаров

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — пора отпусков, выездов в область, прогулок, но также и пора комаров. Если вы забыли использовать средства-репелленты, то последствий не избежать. Одним из лучших натуральных репеллентных средств, а также средств для снятия последствий укусов является эфирное масло лаванды, считает ароматерапевт Елена Масалитина.

Фото: pixabay.com

Благодаря косметическим и дерматологическим свойствам лаванда снимает:

кожное воспаление,

отёк,

покраснение,

зуд,

способствует скорейшему заживлению и регенерации кожных покровов.

Рекомендуется наносить такое масло на покраснение от укуса до 5-7 раз в день. Как правило, на следующий день от комариного укуса не остаётся и следа либо он уменьшается в разы.

"Перед выходом на улицу приготовьте спрей: на 1 ч. л. растительного глицерина добавьте 25-30 капель эфирного масла лаванды и долейте 45 мл кипячёной воды. Встряхивайте и распыляйте лавандовую композицию каждые 2 часа на одежду, обувь или кожу. Детям до трёх лет снизить дозировку в 3 раза", — рассказала эксперт специально для читателей Pravda. Ru.

Перед первым применением проверить масло лаванды на индивидуальную непереносимость и кожные реакции на небольшом участке кожи (например, на сгибе локтя).

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