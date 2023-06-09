Врач Свиридова: зелёный чай защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова рассказала о пользе употребления зелёного чая.

Фото: ks-yanao.ru

Специалист отмечает, что в зелёном чае содержится большое количество полезных микроэлементов. В частности, речь идёт о танинах, алкалоидах, флавоноидов и витаминах А, С, Р, В. Об этом сообщает Газета.Ru.

Употребление данного напитка благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая риск развития её заболеваний, а также способствует укреплению стенок сосудов.

Кроме этого, в зелёном чае содержится вещество L-теанин, которое улучшает настроение и способствует релаксации скелетной мускулатуры. Также этот напиток обладает противомикробным действием, поэтому его можно использовать для полоскания полости рта. Данная процедура снижает риск развития заболеваний дёсен и кариеса.

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Зеленый чай. Продукт-защитник