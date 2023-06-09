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Нарколог РФ Сергей Нурисламов расстроил россиян, развеяв миф о допустимой дозе алкоголя

2:29
Здоровье

В обществе бытует мнение, что люди, злоупотребляющие алкоголем, меньше болеют. "Никакая зараза их не берёт", — говорят в народе. Но так ли это на самом деле или такая точка рения является мифом? Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, психолог Сергей Нурисламов в беседе с Pravda.Ru рассказал, как спиртные напитки влияют на организм человека.

Нарколог РФ Сергей Нурисламов расстроил россиян, развеяв миф о допустимой дозе алкоголя
Фото: picamilon.ru

Доктор отметил, что зависимые от алкоголя люди умирают раньше, так как меньше ходят в поликлиники. Во времена пандемии коронавирусной инфекции летальных случаев с хроническим алкоголизмом было больше.

"До поликлиники они не доходят. Может быть, они доходят до магазина, а потом остаются дома, поэтому меньше шансов заразиться гриппом, на работу же они не ездят. Поэтому такой санэпидрежим соблюдают. Лавка, подъезд или спальня, где они упали", — сказал собеседник издания.

Допустимой дозы алкоголя для человека не существует, расстроил россиян Нурисламов. Алкоголь — нейротоксический и гепатотоксичный яд, от небольшого количества которого организм максимально быстро запускает процесс его выведения.

"Природа нас оснастила двумя механизмами расщепления и вывода алкоголя из организма: это различные дегидрогеназы, алкоголь, ацетодегидрогеназа, алкоголь-геназа и системой цитохромов. Цитохромы выводят все яды. Поэтому, если мы эту систему напрягаем алкоголем, то, соответственно, мы другие токсины не успеваем выводить. Поэтому здравствуй, цирроз, здравствуй, гепатоз алкогольный, смерть в жёлтом состоянии от печени", — объясняет специалист.

Нарколог рассказал, что на днях в реанимацию поступил мужчина пожилого возраста, цвет кожи которого был лимонно-жёлтый. В связи с вышесказанным здоровых алкоголиков он не видел за свою карьеру.

"Алкоголь — это яд, запрещать его надо повсеместно в мире. Но с другой стороны, а как тогда ВСУшники пить будут? Они же пьяными идут на смерть на свои родные земли. Поэтому, наверное, это надо кому-то. Как будет контролировать дядя Сэм свой американский контингент? Никак", — заключил Нурисламов, готовый спасать алкоголиков и в Лос-Анджелесе, и в Ирландии.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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