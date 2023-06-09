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Онколог Воробьёв: один редкий вид рака может имитировать симптомы аллергии

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Здоровье

Постоянную заложенность носа многие люди связывают с аллергической реакцией. Однако на самом деле это может быть первым признаком развития новообразования злокачественного характера, которое поражает пазухи носа. Об этом сообщил врач-онколог Андрей Воробьёв.

Онколог Воробьёв: один редкий вид рака может имитировать симптомы аллергии
Фото: https://ranchcreekrecovery.com/

Также при онкологии полости носа человек жалуется на частые кровотечения, снижение обоняния и на слизь, которая стекает по задней стенке горла.

"Эти симптомы могут быть похожи на более распространённые и менее серьёзные заболевания, такие как простуда или синусит", — отметил Воробьёв в беседе с изданием "МедикФорум".

На более поздних стадиях рак носа вызывает частичную потерю зрения, опухание шеи и боли в лице. Также у пациента постоянно слезятся глаза, ощущается сильное давление в одном ухе, и немеют щёки.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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