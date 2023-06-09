Онколог Воробьёв: один редкий вид рака может имитировать симптомы аллергии

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянную заложенность носа многие люди связывают с аллергической реакцией. Однако на самом деле это может быть первым признаком развития новообразования злокачественного характера, которое поражает пазухи носа. Об этом сообщил врач-онколог Андрей Воробьёв.

Фото: https://ranchcreekrecovery.com/

Также при онкологии полости носа человек жалуется на частые кровотечения, снижение обоняния и на слизь, которая стекает по задней стенке горла.

"Эти симптомы могут быть похожи на более распространённые и менее серьёзные заболевания, такие как простуда или синусит", — отметил Воробьёв в беседе с изданием "МедикФорум".

На более поздних стадиях рак носа вызывает частичную потерю зрения, опухание шеи и боли в лице. Также у пациента постоянно слезятся глаза, ощущается сильное давление в одном ухе, и немеют щёки.

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