DM: учёные выявили 33 заболевания, которые возникают у человека от употребления алкоголя

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск возникновения 60 заболеваний, при этом 33 из них раньше никогда не связывали с алкогольной зависимостью, пишет The Daily Mail.

Фото: pixabay.com

По информации издания, учёные из Оксфордского и Пекинского университетов установили, что даже небольшая доза алкоголя может привести к серьёзным изменениям в организме. Журналисты не приводят конкретный список из 33 заболеваний, которые появляются из-за употребления алкоголя, однако отмечают, что в этот перечень входят:

Бронхиты неясной этиологии;

Сердечно-сосудистые болезни;

Артрозы;

Язвы желудка;

Переломы;

Катаракта;

Подагра;

Системные проблемы с соединительной тканью.

Как подчёркивается в статье, алкоголь также негативно влияет на кишечник, печень и прямую кишку. В самых тяжёлых случаях у пациентов начинает развиваться онкология, пояснили учёные.

Ранее исследователи из Гетеборгского университета доказали, что лекарственные препараты от ожирения и сахарного диабета высокоэффективны в борьбе с алкоголизмом.

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