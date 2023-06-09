Регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск возникновения 60 заболеваний, при этом 33 из них раньше никогда не связывали с алкогольной зависимостью, пишет The Daily Mail.
По информации издания, учёные из Оксфордского и Пекинского университетов установили, что даже небольшая доза алкоголя может привести к серьёзным изменениям в организме. Журналисты не приводят конкретный список из 33 заболеваний, которые появляются из-за употребления алкоголя, однако отмечают, что в этот перечень входят:
Как подчёркивается в статье, алкоголь также негативно влияет на кишечник, печень и прямую кишку. В самых тяжёлых случаях у пациентов начинает развиваться онкология, пояснили учёные.
Ранее исследователи из Гетеборгского университета доказали, что лекарственные препараты от ожирения и сахарного диабета высокоэффективны в борьбе с алкоголизмом.
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