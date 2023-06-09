Сильная потливость во время жары или после активной физической работы является нормальной реакцией организма: так температура тела саморегулируется, чтобы не перегреться. В остальное время чрезмерная потливость сигнализирует о ряде отклонений. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова.
Обильное потоотделение может говорить о проблемах с щитовидной железой. Орган начинает вырабатывать огромное количество гормона тироксина, из-за чего все процессы ускоряются: повышается тревожность, трясутся руки, а вес стремительно уходит. При этом человек ест больше привычного и потеет, отметила Павлова.
Также к потливости может привести снижение выработки полового гормона эстрадиола. Обычно это случается в менопаузе, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания.
"Это может быть предвестником различных серьёзных заболеваний — от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических. Поэтому важно обратиться к гинекологу или эндокринологу", — предупредила Павлова в своём Telegram-канале.
Обильное потоотделение у мужчин говорит дисбалансе гормона дигидротестостерона. Если у мужчины заметны другие признаки гормональных нарушений, среди которых выпадение волос на голове, сальность кожи, угревая болезнь и частые ночные походы в туалет, то нужно срочно посетить уролога.
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