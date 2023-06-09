Эндокринолог Зухра Павлова заявила об опасности обильной потливости

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сильная потливость во время жары или после активной физической работы является нормальной реакцией организма: так температура тела саморегулируется, чтобы не перегреться. В остальное время чрезмерная потливость сигнализирует о ряде отклонений. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: avatars.dzeninfra. ru/get-zen_doc/1712337/pub_5e22b20be4fff000adc2d678_5e22b21d6d29c100ada99987/scale_1200

Обильное потоотделение может говорить о проблемах с щитовидной железой. Орган начинает вырабатывать огромное количество гормона тироксина, из-за чего все процессы ускоряются: повышается тревожность, трясутся руки, а вес стремительно уходит. При этом человек ест больше привычного и потеет, отметила Павлова.

Также к потливости может привести снижение выработки полового гормона эстрадиола. Обычно это случается в менопаузе, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания.

"Это может быть предвестником различных серьёзных заболеваний — от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических. Поэтому важно обратиться к гинекологу или эндокринологу", — предупредила Павлова в своём Telegram-канале.

Обильное потоотделение у мужчин говорит дисбалансе гормона дигидротестостерона. Если у мужчины заметны другие признаки гормональных нарушений, среди которых выпадение волос на голове, сальность кожи, угревая болезнь и частые ночные походы в туалет, то нужно срочно посетить уролога.

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