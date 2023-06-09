Диетолог объяснила, какой именно кофе с молоком может быть опасен для здоровья

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие эксперты утверждают, что кофе с молоком может оказывать негативное воздействие на человеческий организм. Они правы, но только отчасти, заявила диетолог Наталья Круглова.

Фото: Fotodom.ru

В кофе содержится достаточное количество антиоксидов, они не только предупреждают появление раковых опухолей, но и помогают в работе центральной нервной и пищеварительной систем, отметила она.

Ранее считалось, что кофе с молоком лишено этих преимуществ, но последние исследования доказали ошибочность этого мнения. Эксперт подчеркнула, что это касается только натуральных сливок.

"Немолочные сливки, кокосовые, соевые, способны замедлять усвоение антиоксидантов, и при этом снижают их содержание", — отметила Круглова в интервью изданию "Прайм".

Диетолог напомнила, что, в любом случае, ежедневная норма кофе — не больше двух-трёх чашек.

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