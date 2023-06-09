EBioMedicine: лекарство от ожирения сократило тягу к спиртным напиткам вдвое

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи, представляющие Гетеборгский университет, доказали, что лекарства, которые обычно принимают при ожирении и сахарном диабете второго типа, эффективны для лечения алкоголизма. Об этом пишет EBioMedicine.

Фото: pixabay.com

Речь идёт о препарате семаглутид. Научные сотрудники провели опыты на лабораторных крысах и мышах, которых до исследования поили спиртными напитками. Им удалось выяснить, что животные с помощью семаглутида вдвое сокращали потребление алкоголя.

Кроме того, в результатах работы подчёркивается: некоторые эксперименты проводились и с участием людей. Пациенты, принимавшие лекарство от диабета, избавлялись от алкоголизма, отмечается в материале.

Ранее нарколог Юрий Вяльба порекомендовал россиянам, которые пытаются бороться с чрезмерным употреблением спиртного, отказаться от безалкогольного пива.

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