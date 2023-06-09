NEJM: кардиологи нашли антитела, которые обращают вспять повреждения сердца

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появилось новое исследование, которое рассказывает о троих мужчинах в возрасте 68, 76 и 82 лет. У них был диагностирован транстиретиновый сердечный амилоидоз, однако позднее они выздоровели. Результаты работ кардиологов опубликованы в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

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Их собственные отчёты об улучшении симптомов были подтверждены объективными оценками, включая сканирование сердечно-сосудистого магнитного резонанса (CMR). Выяснилось, что накопление амилоидных белков в сердце исчезло, сообщает Medical Xpress.

"Мы впервые увидели, что сердце может улучшаться при этом заболевании. До сих пор об этом не было известно, и это поднимает планку того, что может быть возможно при новых методах лечения", — сказала ведущий автор исследования, профессор Марианна Фонтана.

Организмы мужчин оказались способны выделять антитела, которые боролись с транстиретином — белком, оказывающем негативное влияние на сердце.

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