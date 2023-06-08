Врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева в беседе с Pravda.Ru объяснила, что является предвестником сахарного диабета.
Медик объяснила, что поедание сахара не может вызвать болезнь, так как сахарный диабет не зависит от того, сколько сладкого потребляет человек.
Она отметила, что избыточный вес и наследственность являются одним из главных факторов риска.
"Если индекс массы тела становится выше нормы и предрасположенность есть, то вероятность получения сахарного диабета у этого пациента намного выше, чем у среднестатистического здорового человека. Но сахарный диабет можно получить и в подростковом периоде не только первого типа, но и второго типа. Сейчас такие тоже есть. Потому что очень много, к сожалению, и маленьких детей, у которых есть избыток массы тела и ожирение", — рассказала эксперт.
Андреева предупредила, что несоблюдение рекомендаций врача, нарушение плана питания может привести к тому, что человеку понадобится лечение инсулином.
"Когда человек не обращает внимание на свое собственное здоровье или не так обращает, поэтому у него нет компенсации уровня сахара в крови, которое должно быть достигнуто у этих пациентов, и тогда может попасть на инсулин в разные периоды своей жизни", — объяснила эндокринолог, отметив, что сахарный диабет первого типа всегда предполагает лечение инсулином.
Ранее врач-эндокринолог рассказала, какие сладости можно употреблять больному сахарным диабетом.
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