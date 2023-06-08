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Врач-эндокринолог рассказала о признаках надвигающегося диабета

1:44
Здоровье

Врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева в беседе с Pravda.Ru объяснила, что является предвестником сахарного диабета.

Врач-эндокринолог рассказала о признаках надвигающегося диабета
Фото: cpr.org

Медик объяснила, что поедание сахара не может вызвать болезнь, так как сахарный диабет не зависит от того, сколько сладкого потребляет человек.

Она отметила, что избыточный вес и наследственность являются одним из главных факторов риска.

"Если индекс массы тела становится выше нормы и предрасположенность есть, то вероятность получения сахарного диабета у этого пациента намного выше, чем у среднестатистического здорового человека. Но сахарный диабет можно получить и в подростковом периоде не только первого типа, но и второго типа. Сейчас такие тоже есть. Потому что очень много, к сожалению, и маленьких детей, у которых есть избыток массы тела и ожирение", — рассказала эксперт.

Андреева предупредила, что несоблюдение рекомендаций врача, нарушение плана питания может привести к тому, что человеку понадобится лечение инсулином.

"Когда человек не обращает внимание на свое собственное здоровье или не так обращает, поэтому у него нет компенсации уровня сахара в крови, которое должно быть достигнуто у этих пациентов, и тогда может попасть на инсулин в разные периоды своей жизни", — объяснила эндокринолог, отметив, что сахарный диабет первого типа всегда предполагает лечение инсулином.

Ранее врач-эндокринолог рассказала, какие сладости можно употреблять больному сахарным диабетом.

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КОГДА ОЖИРЕНИЕ ПЕРЕЙДЕТ В ДИАБЕТ? КАК ИЗБЕЖАТЬ ДИАБЕТА? Врач эндокринолог диетолог Ольга Павлова.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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