Назван напиток, который поможет похудеть

Диетологи рекомендуют включить в свой ежедневный рацион особый напиток, который обладает множеством полезных свойств. Он придает бодрость, очищает организм и укрепляет иммунитет.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления таков:
Как сообщают "Кубанские новости", с медовой водой можно экспериментировать и добавлять различные ингредиенты. Например, добавление чеснока помогает очистить организм и укрепить иммунитет против вирусов. Если вы приготовите этот напиток с добавлением имбиря, он станет мощным средством для сжигания жира.
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