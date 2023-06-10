Назван напиток, который поможет похудеть

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетологи рекомендуют включить в свой ежедневный рацион особый напиток, который обладает множеством полезных свойств. Он придает бодрость, очищает организм и укрепляет иммунитет.

Фото: pixabay.com

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Молотая корица

Мед

Лимон

Горячая вода

Способ приготовления таков:

добавьте молотую корицу и дольку лимона по своему вкусу в горячую воду. Позвольте напитку настояться несколько минут. Когда вода остынет, добавьте ложку меда и выпейте. Вы заметите положительный эффект после недельного регулярного употребления.

Как сообщают "Кубанские новости", с медовой водой можно экспериментировать и добавлять различные ингредиенты. Например, добавление чеснока помогает очистить организм и укрепить иммунитет против вирусов. Если вы приготовите этот напиток с добавлением имбиря, он станет мощным средством для сжигания жира.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

7 Причин Пить Воду с Мёдом и Лимоном Каждый День