Елена Малышева назвала 10 комнатных растений, которые опасны для людей и животных

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор и телеведущая Елена Малышева перечислила домашние растения, которые опасны для людей и питомцев.

Фото: thevoicemag.ru

Елена Малышева отмечает, что ряд комнатных растений вовсе не так безобидны, какими кажутся на первый взгляд. Некоторые из них могут оказаться крайне опасными для жизни и здоровья людей и питомцев. Об этом сообщает aif.ru.

В число наиболее опасных комнатных цветов входят аглаонема, азалия, амариллис, гортензия, диффенбахия, молочай, пахиподиум, плющ, филодендрон и цикламен. Дело в том, что в них содержатся вещества, которые могут вызвать интоксикацию и отравление в организме. Именно поэтому лучше их не выращивать у себя дома или держать в недоступном от детей и животных месте.

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