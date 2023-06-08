Невролог Алехина назвала гражданам РФ главные признаки деменции

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Александра Алехина заявила, что деменция является бомбой замедленного действия, поскольку первые симптомы заболевания можно спутать с усталостью или отсутствием настроения.

Фото: Fotodom. ru

На самом деле невменяемое состояние и изменение личности являются главными признаками развития слабоумия. Пациент начинает жаловаться на плохую память и испытывает трудности с концентрацией внимания.

"Люди говорят: "Я не такой, как прежде, но я не могу выразить это словами", — отметила Алехина в беседе с "МедикФорум".

Однако правильное питание, отказ от пагубных привычек и регулярные занятия спортом существенно сокращают риски развития деменции. Также необходимо оставаться умственно и социально активным в любом возрасте, заключила невролог.

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