Эксперт по питанию рассказал, от каких продуктов лучше отказаться в дороге

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артём Верис рассказал, каким должен быть перекус в дороге, а какие продукты лучше вообще с собой не брать.

Фото: Fotodom.ru

По мнению эксперта, в дорогу точно не нужно брать молочные и кисломолочные продукты, которые могут быстро испортиться и стать причиной кишечного расстройства и дисбактериоза. А любителям молока, которые не могут прожить без него ни дня, лучше взять несколько небольших тетраупаковок ультрапастеризованного продукта, которое без проблем хранится в тепле в запечатанном виде, пишет Газета.Ru.

Опасность таит в дороге также варёная колбаса и сосиски, которые также быстро приходят в негодность без холодильника. Верис считает, что хорошей альтернативой колбасе станет запечённое мясо, срок хранение которого больше.

"Также не рекомендуется брать с собой в дорогу соленые снеки — сухарики, чипсы, орехи, копченые сыры. Они вызывают жажду и задерживают жидкость в организме, что приводит к нарушению водно-солевого обмена и отекам. К тому же, не всегда в путешествии есть необходимый запас воды", — рассказал Верис.

Специалист посоветовал заменить солёные орешки в дороге на обычные, и взять овощные палочки взамен сухариков и чипсов. Также Верис порекомендовал уменьшить количество поедаемых в пути сладостей, которые лишь провоцируют голод, что способствует незаметному перееданию.

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