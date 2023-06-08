Диетолог РФ Мухина посоветовала россиянам не злоупотреблять фруктами и овощами летом

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В зимний период людям не хватает ягод, фруктов и овощей, поэтому летом они начинают употреблять их в неограниченном количестве. Диетолог Марият Мухина советует ограничить количество данных продуктов до 600 гр в день.

Фото: yamal-media.ru

Несмотря на общепринятое мнение о пользе свежих овощей, фруктов и ягод, их потребление может вызвать серьёзные проблемы в организме человека.

"Пандемия очень сильно толкнула иммунологию и выяснила, что продукты выделяют иммуноглобулины такие же, какие организм выделяет на COVID-19. Это начинается с самого раннего детства. У ребёнка, у которого желудок как решето, белок коровьего молока начинает восприниматься организмом как вирус, начинают выделяться иммуноглобулины. Также организм реагирует на фрукты и ягоды", — сказала специалист в беседе с "Народными новостями".

Кроме того, кислоты, которые содержатся в них, могут провоцировать развитие таких заболеваний, как язва или гастрит. Также Мухина отметила, что ягоды, овощи и фрукты "забирают" антитела, которые должны бороться с онкологическими клетками, бактериями и вирусами. Вместо этого организм тратит силы на усвоение продуктов. Диетолог рекомендует съедать не более 600 гр овощей и фруктов.

"Во-первых, вы можете отравиться нитратами, пестицидами. Во-вторых, у нас очень плохая ситуация по тяжёлым металлам в грунтовых водах. Лучше и безопаснее употреблять тепличные овощи, потому что по всем параметрам такой урожай контролируется, и вода для полива там чистая", — сообщила собеседница.

К тому же, многие ошибочно думают, что, поедая лишь капусту и огурцы, можно сбросить вес. Но такая диета порой приводит к обратному результату, заключила Мухина.

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